ATA-FIO, I viola sono in semifinale! È 2-3 al Gewiss

Finisce 3-2 per la Fiorentina il secondo tempo tra l’Atalanta e i viola, con la squadra di Italiano che dunque accede alle semifinali di Coppa Italia, dove affronterà la vincente di Juventus-Sassuolo: succede di tutto anche nella ripresa al Gewiss Stadium, con la Dea che dopo l'1-1 del primo tempo (vantaggio viola su rigore di Piatek all'8', pari di Zappacosta al 30') trova al 56' il vantaggio con uno scatenato Boga che entra dalla sinistra ed esplode il tiro sul secondo palo che finisce in gol. La Viola reagisce e al 71' trova il pareggio ancora con Piatek, dopo un calcio di rigore assegnato da Fabbri per fallo di Koopmeiners su Maleh: dal dischetto il polacco prima si fa respingere la sfera da Musso ma sulla ribattuta fa 2-2. All'80' poi viola in 10 per un secondo giallo molto generoso rifilato a Martinez Quarta (fallo su Muriel in ripartenza) ma al 93’ Milenkovic con una botta dalla distanza trova la rete del 3-2 che fa esplodere la panchina viola e permette alla Fiorentina di qualificarsi alle semifinali di Coppa Italia: brivido nel finale, visto che Fabbri aspetta l'ok del Var prima di convalidare la rete del 2-3.