VIDEO FV, BOTTI NELLA NOTTE A SALERNO: IL TIFO GRANATA DISTURBA IL SONNO DEI VIOLA

Fonte: a cura di Andrea Giannattasio

E' stata una notte agitata e per niente tranquilla quella che ha trascorso la Fiorentina nel suo ritiro di Salerno. La squadra di Vincenzo Italiano infatti, poco dopo mezzanotte, è stata disturbata dall'esplosione di una serie di fuochi artificiali e petardi che sono stati fatti brillare all'esterno dell'hotel dove risiedevano i viola da parte di alcuni tifosi della Salernitana, squadra che i viola affronteranno questo pomeriggio all'Arechi alle 18: sonno, dunque, rovinato e per qualcuno nottata passata in bianco, visto che le camere dell'albergo non erano del tutto insonorizzate e che il risveglio improvviso non ha più conciliato il riposo.

Una scena - quella accaduta questa notte - piuttosto frequente in alcune piazze calcistiche d'Italia che si era peraltro già verificata proprio pochi giorni fa a pochi chilometri da Salerno - per la precisione a Napoli - quando i tifosi azzurri avevano fatto scoppiare petardi sotto l'albergo del Milan la notte prima del ritorno di semifinale di Champions. A distanza di 25 anni dalla bomba carta lanciata dai sostenitori granata in occasione di Fiorentina-Grasshopper di Coppa Uefa (episodio che costrinse i viola ad abbandonare la competizione) poco sembra essere cambiato. Questo il video - esclusivo di Firenzeviola.it - di quanto accaduto stanotte: