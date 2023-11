URSINO A RFV, Mercato gennaio anacronistico. Nico...

FirenzeViola.it

Il direttore sportivo Giuseppe Ursino è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione “Chi si compra?”, parlando delle difficoltà del mercato invernale: “A gennaio devi pensare a non fare danni, soprattutto una squadra che finora ha fatto bene. E’ difficilissimo prendere giocatori decisivi a gennaio e penso che ci saranno pochissime operazioni, anche perché quest’anno la serie A è molto equilibrata per cui non penso si vedranno grossi movimenti”.

Non crede che questo mese di mercato sia un po’ anacronistico?

“Sì perché quando c’è il mercato e giochi ci sono tensioni e giocatori scontenti. Specialmente le grandi squadre non cambiano passo con il mercato di gennaio. Il giocatore straniero spesso non ha nemmeno tempo per ambientarsi”.

Dobbiamo preoccuparci del possibile intervento di club di Premier o dell’Arabia Saudita in questa sessione invernale?

“A gennaio non penso succederà. Mancano cinque mesi alla fine del campionato e i giocatori forti le squadre se li tengono, anche perché a giugno acquistano più valore. Non vedo un pericolo che la Fiorentina possa vendere Nico Gonzalez, perché è grazie a lui che può fare il salto; da questo tipo di giocatore è imprescindibile”.

