TREVISANI A RFV, Italiano il nuovo Klopp. Delusione Jovic

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ascolta l'audio

Riccardo Trevisani a Radio Firenze Viola

A Firenze cresce l'attesa per la finalissima di Roma: nell'avvicinamento allo storico appuntamento con la finale di Coppa Italia contro l'Inter, la redazione di Radio FirenzeViola ha contattato Riccardo Trevisani, storico commentatore sportivo e attuale voce di Mediaset, per parlare della sfida di mercoledì ed in generale del percorso della Fiorentina: "Io penso che Vincenzo Italiano sia il valore aggiunto di questa squadra. Qualche mese fa l' ho definito il Klopp italiano, mi ha sempre conquistato il suo modo di stare in panchina. Dobbiamo considerare cosa era la Fiorentina prima di lui. L'anno scorso gli hanno venduto il centravanti in corsa, altrimenti per me avrebbe potuto puntare anche alla Champions League.

Parliamo di un allenatore bravo, che ha avuto un tabellone fortunato ma si è meritato tutto. Non so se vincerà una finale, due finali o zero finali. Certamente parte sfavorito mercoledì contro l'Inter, però è una partita secca e già qualche settimana fa la Fiorentina ha vinto a San Siro, certo contro un'altra Inter. Mi piacerebbe che, nel malaugurato caso, la Fiorentina perdesse le due finali, non si buttasse tutto in vacca. La Fiorentina non era tra le prime due in Coppa Italia né tra le prime due di Conference, eppure è lì. Il cammino in Coppa Italia? In teoria era facile anche per Roma e Napoli, che hanno pagato sul campo le disattenzioni contro la Cremonese. Quest'anno in Italia ha vinto un signore che in molti dicevano non fosse un vincente, ovvero Spalletti. Per anni ho sentito tante critiche a Spalletti. Io penso che bisognerebbe guardare il percorso in generale di tutti gli allenatori. Mi piacerebbe per questo vedere Italiano quattro o cinque anni in una big. Alla fine, ripeto, è un allenatore che ha rischiato di portare al quarto posto una squadra che l'anno precedente era a lottare per l'altezza".

E sull'attacco della Fiorentina: "Di Jovic e Cabral, uno è un centravanti, l'altro no. Cabral è un attaccante vero, ha fatto quindici gol. La Fiorentina è in finale di Conference anche grazie a Cabral e credo che sia ancora al 30/40% delle sue possibilità. In Europa ha la media di un gol a partita. La delusione è Jovic per me.

Trevisani ha commentato anche la stagione di un grande ex viola come Dusan Vlahovic: "Alla Juventus l'avventura di Vlahovic è difficile, gli do molte attenuanti. La prima è che la Juventus gioca male, molto male. Poi però c'è un giocatore che è forte, ma non sembra riesca mai a sbloccarsi. Ha giocato una partita contro il Siviglia, all'andata, orribile".

Infine, un pronostico sulle tre finali europee: "Percentuali di vittoria per le italiane? Direi 60% Roma, 50% Fiorentina e 40% Inter. Il compito più difficile ce l'hanno i nerazzurri, che giocano contro una delle squadre migliori della storia".