TOSTO A RFV: "Commisso ha migliorato la Fiorentina: meritava di più"

Vittorio Tosto, ex calciatore viola e procuratore, ha parlato a "Viola Amore Mio" in onda su Radio FirenzeViola per commentare la ripartenza della Fiorentina: "Intanto bisogna vedere qual è la nuova strategia. Cambiare allenatore dopo Italiano non sarà facile, ora verranno fuori i meriti dell'ormai ex tecnico viola. Bisogna chiarire realmente chi guiderà l'attacco della Fiorentina... Se non è arrivato un premio quest'anno è perché gli attaccanti non hanno fatto la differenza in zona gol. Bisogna intervenire sul mercato prepotentemente".

Ha fiducia nel progetto della società?

"Io ho molta stima di Commisso. Perché ha dimostrato con i fatti di voler migliorare Firenze a livello infrastrutturale e la Fiorentina a livello sportivo. Ha avuto sfortuna, meritava di raccogliere di più in questi anni. Adesso il club ha tutto il potenziale per rinforzare la squadra. Ho fiducia".

Quali sono i ruoli maggiormente scoperti?

"Per me serve operare nella spina dorsale. Serve un grande portiere, un difensore top, un centrocampista di peso e un centravanti concreto. Ci vogliono delle certezze".

