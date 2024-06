SPOLLI A FV, Nico giocatore completo. Beltran deve avere tempo. Punterei ancora su Terracciano

Fonte: Dal nostro inviato Lorenzo Marucci

L'ex difensore argentino Nicholas Spolli, presente alle Olimpiadi del Cuore di Forte dei Marmi, ha parlato dei temi di casa Fiorentina e in particolare dei sudamericani poresenti nella squadra viola. Queste le sue dichiarazioni a partire da un giudizio sulla stagione dei gigliati appena conlusa: "Penso che la stagione sia stata positiva. Non è mai facile arrivare in finale. Poi quando arrivi lì e perdi c'è amarezza ma le due annate sono state positive a mio parere".

Sui connazionali Nico Gonzalez e Martinez Quarta

"Penso che siano due giocatori di livello. Giocano nella Nazionale campione del mondo in carica. Soprattutto Nico è un giocatore che non è facile trovare. E' duttile, ha tutto, è completo e secondo me può fare un altro salto".

Su Beltran. Che posizione ha?

"Io lo ritengo un giocatore forte. Lo vedevo al River e quando lo vedevi ti entrava dentro. Non è detto che quando arrivi in Italia fai bene subito. Questo è un altro campionato, un'altra lingua e le difese italiane sono più forti di quelle argentine. Ma oltre a questo penso che non sia stato un flop, i gol li ha fatti. Magari sta soffrendo un po' per il prezzo che è stato pagato ma a me è sempre piaciuto. Secondo me è un attacante completo, può fare la prima punta, ma può giocare anche dietro la punta".

Lei ha conosciuto Palladino da giocatore, che ricordo ha di lui? Come si è evoluto come allenatore?

"Non pensavo che potesse fare questa carriera. Si è fatto trovare pronto e subito ha fatto capire che è di grande livello.A Monza ha fatto bene in questi due anni e sono sicuro che farà bene anche a Firenze. Pratica un calcio moderno, propositivo e sono convinto che farà delle belle cose. Come compagni ci siamo trovati bene, ma era facile tra napoletano e argentino".

Terracciano, suo ex compagno di squadra al Catania, è stato un punto di forza della Fiorentina. Se lo aspettava questo rendimento?

"Quando ero a Catania lui era un ragazzo. Penso si sia dimostrato un portiere all'altezza, sa giocare bene con i piedi che è una qualità richiesta nel calcio di oggi. Ha una grande fisicità e personalità. Io continuerei a puntare su di lui perchè è anche un bravo ragazzo".

Musso invece sarebbe un passo in avanti?

"Se la possono giocare tranquillamente. Musso ha più esperienza, è nel giro della nazionale argentina e ha giocato in grandi squadre come Racing, Udinese e Atalanta. Sono due portieri importanti. Io ritengo che è sempre meglio avere due giocatori forti per ruolo perché ti fa allenare meglio e fa crescere la competizione nello spogliatoio".

Retegui vale davvero così tanto? Un giudizio su Gudmundsson?

"Gudmundsson è un giocatore completo. Può fare diversi ruoli e spacca le partite, è un calciatore di livello. Retegui è un attaccante forte. Oggi parlare di prezzo è difficile poi se vale 30, 35 o 27 non lo so. Però non ho dubbi che sia forte. Ripeto venire a giocare subito dall'argentina, soprattutto per un attaccante, non è mai facile ma ritengo che sia lui che Beltran debbano avere del tempo".