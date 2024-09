SENSINI A RFV, Moreno può fare il libero. Valentini...

FirenzeViola.it

Nestor Sensini, grande protagonista della Serie A a cavallo tra gli anni novanta e duemila, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante Garrisca al Vento per parlare del prossimo Fiorentina-Lazio, a partire dalla difesa viola: "Quando giochi a 3 i movimenti sono diversi, devi avere molta coordinazione nei movimenti, gli spazio sono più ampi. Poi normalmente finisci a giocare a 5, gli esterni vengono a coprire. A 4 è diverso, sei più vicino ai tuoi compagni, copri la tua zona. Quando cambi non è semplice. Io per esempio quando ho giocato a 3 ho notato la difficoltà degli spazi e dei movimenti".

Cosa ne pensa di Biraghi? "E' un giocatore che si può adattare a diversi ruoli. Se l'allenatore poi lo fa giocare sempre è perché vede qualcosa in settimana durante gli allenamenti".

Un giudizio su Valentini e Moreno: "Moreno è giovane, ha giocato nel Belgrano che è una buona squadra. In Argentina ha fatto il libero, ma ha giocato anche come centro destra. Palla al piede non è male, poi l'ho visto poco quindi non posso giudicarlo a fondo. Si dovrà sicuramente adattare in una nuova realtà, è arrivato da poco. La Fiorentina a volte non ti dà il tempo di imparare il calcio italiano perché ovviamente la Serie A è un campionato totalmente diverso. Valentini invece è un giocatore con po' più di esperienza e secondo me ha delle qualità diverse".

Su Quarta: "Ha una certa esperienza, con la palla al piede è un buon giocatore. Si rilassa un po' troppo durante la gara, cala di concentrazione. La Fiorentina crede molto in lui perché gli ha rinnovato il contratto. Poi bene i gol, però bisogna anche difendere".

Sulla partita: "Sarà una gara equilibrata. La Lazio si è ripresa, non era partita bene contro l'Udinese. La Fiorentina può soffrire un po' dietro, la Lazio ha un bel gioco".

