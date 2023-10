ROSSI A RFV, 4-2 partita più emozionante. La mitraglia...

Fonte: a cura di Andrea Giannattasio

FirenzeViola.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

In occasione del decennale da quello storico 20 ottobre 2013, quando la Fiorentina allora allenata da Vincenzo Montella riuscì, con un incredibile rimonta consumatasi in quindici minuti, a vincere per 4 a 2 contro i rivali storici della Juventus, la redazione di FirenzeViola.it ha intervistato in esclusiva Giuseppe Rossi, protagonista assoluto di quel pomeriggio con una tripletta che resterà per sempre nel cuore e nella mente dei tifosi viola. Queste le sue parole: “La prima immagine che mi viene in mente quando ripenso a quella partita sono le lacrime di gioia dei 40mila che erano allo stadio. In quel momento ho capito davvero che cosa volesse dire per Firenze battere i bianconeri”.

Quante volte ha ripercorso nulla sua mente quel successo?

“Ogni anno, in questo esatto giorno. È impossibile non farlo. Pensi che ancora oggi mi esplode il telefono per la quantità di messaggi di ringraziamento che ricevo dai tifosi. Non esagero, sono migliaia. Ed è per me un orgoglio, a distanza di tanto tempo, poter vantare un rapporto così bello con una piazza che mi ha dato molto, se pur per poco tempo”.

Se dovesse fare una classifica delle gare giocate, dove metterebbe quel 4-2?

“A livello di emozioni al primo posto, non c’è dubbio. Quel giorno non solo feci impazzire un’intera città ma realizzai la mia prima tripletta in carriera. Immaginatevi cosa volesse dire farla proprio alla Juve. La squadra di Conte, una corazzata: fu qualcosa di incredibile”.

Quanto influì nella rimonta l’esultanza di Tevez e Pogba che imitarono la “smitragliata” di Batistuta?

“Quel gesto ci diede fastidio. Sembrava proprio una presa in giro, anzi lo era. Tra il primo e il secondo tempo il mister usò poche parole negli spogliatoi ma per noi fu sufficiente ripensare a quell’atteggiamento per tornare in campo più grintosi che mai. Era stata sbeffeggiata tutta Firenze e questo non potevamo accettarlo”.

Per ascoltare l’intervista completa segui la programmazione odierna di Radio FirenzeViola.