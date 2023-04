PRUZZO A RFV, Nico può puntare ad essere il nuovo Di Maria

FirenzeViola.it

Roberto Pruzzo, ex calciatore e allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, iniziando a parlare proprio dell'attaccante viola Cabral: "Cabral è cresciuto come è cresciuta la squadra, vanno di pari passo. La viola è partita malissimo ma ora è in netta crescita".

Cabral come Inzaghi o Gilardino, per il gol opportunista di ieri?

"Ma no, non mi è sembrata una cosa impossibile. Semplicemente un attaccante appena parte un tiro va verso il portiere".

Ancora non la convince?

"No, il giocatore è questo, è migliorato ma non mi piace".

Cabral si impegna di più, è per questo che Italiano lo preferisce?

"Si, io penso di si. Anche gli esterni ieri hanno giocato bene. Cabral poteva fare anche doppietta, peccato".

Cabral gioca in area, Jovic al limite, sono due stili di gioco diversi.

"Il secondo non so nemmeno dove gioca. Ha le caratteristiche per giocare ovunque, ma se dopo due anni non ha giocato e al terzo fa fatica qualcosa vuol dire".

Che ne pensa della partita di ieri contro il Lech Poznan?

"Il Lech ha dimostrato di avere dei limiti evidenti e la Fiorentina lo ha sfruttato in maniera esemplare".

Meglio Coppa Italia o Conference

"Io sono per la Coppa Italia, perché potrebbe essere più difficile. La Coppa Italia ti rimane, è un trofeo, ti da la partecipazione in Europa. In Conference ci devi andare una volta, la devi vincere e non tornarci più".

In campionato è possibile una rincorsa all'Europa per la viola?

"La Fiorentina secondo me deve onorare tutte le partite, ma deve dosare le forze. In campionato è difficile ormai, l'importante è non rifare questa coppa. Non aggiunge niente e ti toglie tante energie. È da evitare".

Gonzalez sempre più leader di questa squadra.

"Io mi aspetto che lui possa giocare a questo livello sempre. Ha delle caratteristiche da leader. Il suo obiettivo deve essere Di Maria che sta chiudendo il suo ciclo. Deve puntare ad essere uno dei migliori.