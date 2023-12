PREPARATORE FISICO ARTHUR A FV: "A FIRENZE È FELICE, SA DI AVER FATTO LA SCELTA MIGLIORE"

Fonte: Giacomo Iacobellis

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Ogni partita che passa è sempre più evidente quanto sia importante Arthur Melo per il gioco di Vincenzo Italiano e della Fiorentina. Il brasiliano è rinato in viola dopo il periodo vissuto tra Juventus e Liverpool e, nonostante il suo contratto lo leghi a Firenze solo in prestito fino a giugno, il suo inserimento in città può far sognare i tifosi anche per una sua futura permanenza. Per parlare della sua stagione al Franchi, la redazione di FirenzeViola.it ha contattato in esclusiva il suo preparatore fisico personale fin dai tempi di Barcellona, ovvero Dani Labarca: "Arthur quest'anno è molto felice alla Fiorentina perché ha trovato tutto quello che cercava: una buona squadra, una bella città, uno spogliatoio con una bella atmosfera e soprattutto un allenatore che ha fiducia in lui. Con mister Vincenzo Italiano si trova bene perché può fare il suo gioco, in Europa si gioca in maniera molto fisica e verticale e in viola ora ha trovato la squadra adatta a lui.

Arthur è convinto di aver fatto la scelta giusta. Firenze gli piace molto e piace tante anche alla sua fidanzata e questo è importante a livello famigliare. Insomma il brasiliano è molto felice e lo si vede ance in campo".