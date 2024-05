PRANDELLI A RFV: "LA FORTUNA VIVE SOLO NELL'AREA DI RIGORE. TUTTO IL POPOLO VIOLA COINVOLTO IN QUESTA FINALE. JACK L'UOMO DI RIFERIMENTO"

FirenzeViola.it

Cesare Prandelli, storico allenatore della Fiorentina ed ex C.t. della Nazionale, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione Viola Amore Mio. Queste le sue parole verso la finale di Conference League:

Come sta vivendo l'attesa di questa finale?

"Come tutti i tifosi, c'è molta adrenalina. Sto pensando ai giocatori, ai dirigenti e allo staff come stanno vivendo queste ore. Siamo pronti per fare tutti gli scongiuri del caso. La fortuna vive solo nell'area di rigore, questo la Fiorentina lo sta facendo perché la riempie sempre. L'episodio può condizionare la partita, ma spero in positivo perché bisogna esserlo. Noi siamo un popolo che rispecchia a pieno la cultura della città, è meraviglioso che tutto il popolo viola sia coinvolto in questa finale".

Come si vivono i possibili rigori?

"Non ci voglio pensare, se dovessimo andare ai rigori spesso ci sono molte sorprese. Magari li prepari durante la stagione ma poi cambia tutto in base a possibili infortuni o a come un giocatore se la sente".

Che approccio avrà la Fiorentina in questa finale?

"La Fiorentina prenderà campo e farà il gioco, staremo a vedere quale sarà l'atteggiamento dell'avversario. Italiano ha detto che non vuole vedere le facce dei suoi giocatori dell'anno scorso, sono convinto che dal punto di vista mentale abbia fatto un buon lavoro".

Su Bonaventura, Arthur e nico si aspetta molto. C'è un paragone con Lookman, nella speranza che anche Nico possa essere decisivo

"Nico ha qualità incredibili e dentro l'area è pericoloso. Io penso e spero che Jack sia il riferimento offensivo della squadra, mi auguro che non venga marcato a uomo perché il giocatore chiave è lui. Ora sta pensando solo a questa partita e non alla mancata convocazione in Nazionale".

