POLVEROSI A RFV, Rapporto calcio-media? Vi dico la mia

Intervenuto a Radio Firenzeviola per parlare del rapporto tra calcio e media, il giornalista Alberto Polverosi ha fatto il quadro della situazione durante Scanner, l'approfondimento a cura di Giulio Dini e Tommaso Loreto: "Con il controllo totale da parte dei social, noi carta stampata e siti indipendenti siamo diventati la controparte: la comunicazione viene fatta in casa dai club. Al Milan hanno un ufficio stampa con 12 persone, il Corriere dello Sport tra un po' ne ha meno. La stampa ora ottiene solo informazioni di seconda mano, la prima mano la hanno i social delle squadre. Prima, per fare un esempio, per smentire un acquisto veniva chiamata l'ANSA, ora quasi non esiste più. I giornali hanno una funzione troppo debole perché devono dare la loro versione il giorno dopo, quando i social hanno già commentato tutto. Per questo dobbiamo fare le critiche giuste, altrimenti le copie scemano come stanno scemando ovunque. Limitiamoci ai quotidiani sportivi: l'ultima grande polemica costruttiva con le società quando è stata? Non c'è. Vi racconto il mio caso per far capire come sono abituati gli allenatori di oggi: io dopo la partita di Empoli, quando Italiano cambiò nove giocatori e scrissi che aveva esagerato, criticandolo pesantemente, il tecnico ha telefonato al direttore del Corriere dello Sport per segnalarlo. Io mi sono inorgoglito e mi sono fatto una risata, ma ci sono decine di questi casi qui. Con diversi allenatori io ho un rapporto più che amichevole, alcuni mi hanno insegnato cose che i più giovani non sapranno mai".

Quanto bisogna conoscere il gioco del calcio per fare il giornalista?

"Fino a vent'anni fa per noi era troppo più facile perché c'era un bel rapporto con gli addetti ai lavori. Io feci il mio primo pezzo a 15 anni vicino a Montelupo e ancora mi ricordo come fecero gol. Nasci con la passione e il calcio devi amarlo: per me la partita è sacra, non sono mai entrato in uno stadio in pantaloni corti. È come un fedele che va a messa: ci deve andare con lo spirito di sapere a cosa si va incontro. La mia prima trasferta per andare a seguire la Fiorentina fu per una partita contro il Catanzaro e andai da Picchio De Sisti chiedendogli un passaggio da Reggio Calabria fino a Soverata dove facevano il ritiro e lui non ci pensò due volte. Oggi se lo chiedi ad un allenatore di Serie C, vedi cosa ti risponde...".

