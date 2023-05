ORLANDO A RFV, Ieri passo indietro, turnover unica arma

Ascolta l'audio

Massimo Orlando a Radio Firenze Viola

Massimo Orlando, ex viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Firenze Viola, durante la trasmissione di "Palla al Centro", soffermandosi sulla deludente partita di ieri e sul momento "no" che sta attraversando Nico Gonzalez. Queste le sue parole:"Nico gioca a tutto campo, il suo gioco è troppo dispendioso. Andrebbe tenuto un po' più alto".

Che impressioni ha avuto sulla partita di ieri della Fiorentina? "Un passo indietro rispetto alle altre partite. Il Basilea non si è mai disunito e noi non siamo stati capaci di scardinare il loro blocco difensivo. Mi aspettavo un'altra Fiorentina. Avremmo dovuto gestire la partita una volta subito il pareggio, sapendo che le difficoltà nel secondo tempo erano evidenti. Gli svizzeri mi hanno fatto una bella impressione forse anche per demeriti nostri. Mi auguro che in vista della partita di campionato ci sarà un po' di turnover per il ritorno di coppa".

Un commento sulla vicenda Jovic/Terzic? "Io li definisco poco intelligenti per non dire altro, ma non è ammissibile scherzare su queste cose. Non credo che questo creerà dei malumori nello spogliatoio ma non sono cose da fare in un momento così delicato per la squadra".