NICO-LEICESTER: ANCORA NIENTE SUL TAVOLO DELLA FIORENTINA

Nico Gonzalez-Leicester è una trattativa che ancora deve decollare. Questa, secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, è al momento la situazione legata all'offerta da 34 milioni di euro che il club inglese avrebbe deciso di mettere sul tavolo per l'esterno argentino, pagato oltre 27 milioni dai viola nel giugno 2021. Ancora non c'è niente di concreto arrivato alla Fiorentina dunque, con il Leicester che peraltro sta anche valutando altri profili per il proprio reparto d'attacco.

Nico Gonzalez è e resta un giocatore fondamentale per lo scacchiere di Vincenzo Italiano, tanto più ora che l'argentino si sta riprendendo dagli acciacchi vissuti a fine 2022. La società viola non ha intenzione di vendere uno dei suoi calciatori più importanti in rosa e attende ulteriori sviluppi sulla questione Gonzalez che però, ad oggi, registrano totale tranquillità negli uffici di Campo di Marte.

Che poi sul mercato le cose possano cambiare di giorno in giorno è ormai un grande cliché, ma per adesso la situazione Nico Gonzalez è piuttosto serena, di sicuro però la Fiorentina può sorridere pensando al potenziale valore di un calciatore che forse a Firenze deve mettere in mostra tutte le sue doti.