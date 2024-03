MERLO A RFV, Nello sport è lotta continua per la parità di genere

Ascolta l'audio

Enrica Merlo a Radio FirenzeViola

Enrica Merlo, pallavolista capitano Savino del Bene è intervenuta ai microfoni di Radio FirenzeViola. Sollecitata sul tema della parità di genere nel mondo dello sport e della pallavolo, Merlo ha parlato così: "Nel mondo dello sport, per quanto riguarda la parità di genere, è un'eterna lotta tutti i giorni. Nel mio piccolo, io ho avuto alcune situazioni difficili. Come normalità è chiaro che la donna sia più fragile dal punto di vista fisico, poi però si instaurano alcuni rapporti tra giocatrice e tifosi o chi segue questo sport che tante volte sono sbagliati. Parlo di sport ma anche di quello che non riguarda lo sport: c'è tanta difficoltà nell'accettare un no, all'interno dello spogliatoio e fuori".

A livello fisico come sta?

"Sto bene, sto recuperando in maniera graduale da un infortunio. Sono stata sfortunata per gli interventi avuti, tre negli ultimi due anni. Ma la sto affrontando bene".

Dopo l'eliminazione in Champions come sta andando la stagione?

"Peccato perché siamo arrivate a un passo da un grande traguardo. Chiaro che arrivare a un passo nella pallavolo non conta molto. Adesso abbiamo un calendario difficile, con lo scontro diretto con Novara. Possiamo ancora tornare in Champions tranquillamente".

Che rapporto ha con la Fiorentina?

"Seguo un po' tutto lo sport fiorentino. La squadra femminile di calcio viene spesso a vederci, e anche qualche giocatori del maschile. Posso dire che la Fiorentina maschile si stia riprendendo".

