MERLO A FV: "CASTRO PUÒ FARE ANCHE IL TERZINO. SU BIRAGHI..."

La prestazione di Gaetano Castrovilli ieri in Nazionale, seppure per pochi minuti, è risultata piacevole ai più. Anche a Claudio Merlo, ex centrocampista della Fiorentina, che in esclusiva a FirenzeViola.it si è così espresso sul classe '97: "Ha giocato molto bene, si è fatto vedere, ha dato palle gol. Ha dimostrato di essere in buona ripresa".

Quindi si può parlare di un Castrovilli ritrovato?

"Penso proprio di sì. È una delle mezzali giovani più forti d'Italia. Forse, dopo la prima stagione, gli avversari che prima lo facevano giocare di più gli hanno preso le misure, ma noi dobbiamo ricordarci il Castrovilli del primo anno e non criticarlo al primo errore".

Quanto mancano le sue qualità alla Fiorentina?

"Parecchio, perché è un giocatore che ha un passo molto buono, perciò è basilare ritrovare il Castrovilli di due anni fa. Non gli manca niente, se non la condizione. Con un allenatore giusto come Italiano sono convinto che lo ritroveremo".

È d'accordo sul suo cambio di posizione?

"Il mister ha le sue idee, quando ha cambiato ruoli allo Spezia è andato sempre bene. Poi per me Castro può giocare anche terzino sinistro a tutta fascia, con la sua corsa...".

Visto che parliamo di "violazzurri", le è piaciuto Biraghi ieri?

"Si dice sempre che è scarso, però se gioca in Nazionale è sintomo che tanto scarso non è. Inoltre penso che la Fiorentina sulle fasce non sia messa per niente male, con Quarta e anche Callejon ritrovato...".