MANCINI (DAZN) A RFV, Non sono pessimista: vi spiego

Riccardo Mancini, telecronista di DAZN, ha parlato a Radio FirenzeViola del momento della Fiorentina: “La squadra non trova continuità, ieri ha sofferto in mezzo al campo e la squadra non ha giocato. Secondo me Italiano è stato bravo a un certo punto della stagione a trovare un’alternativa al 4-3-3, però adesso non sarei troppo pessimista. Io se valuto le rose delle squadre candidate al settimo posto metto i viola subito dopo la Juventus. Poi quando le cose non girano, le colpe sono da dividere… Ieri la cosa che è mancata principalmente è stata la brillantezza, la Fiorentina arrivava con enorme difficoltà alla conclusione”.

Si è vista forse una Fiorentina un po’ disordinata?

“Sì, anche se poi quando le cose non girano è evidente che la squadra non stia benissimo e forse con il 4-2-4 i viola sono diventati ancora più prevedibili. Saponara e Nico devono creare la superiorità, ci è riuscito Brekalo, ma serve qualcuno che la butti dentro”.

La Viola non rischia di mollare il campionato e concentrarsi sulle coppe?

“Ho avvertito anche un po’ di fatica fisica, non penso che la squadra di Italiano vada a mollare una delle competizioni. La semifinale di Coppa Italia, poi, è lontana. Noto che la Fiorentina non riesce quasi mai a sopportare i tre impegni durante la settimana… Cosa che era già palese a novembre”.

Un giudizio sulla prestazione di Dodo?

“L’ho visto distratto. Molti giocatori, tra cui il brasiliano, hanno ritardato il passaggio. Ogni volta che riceveva il pallone, Dodo ci metteva quei due o tre secondi in più che permettevano al Bologna di compattarsi. Rivedremo il terzino dello Shakhtar quando la Fiorentina ricomincerà a girare”.

Come vede la partita contro la Juventus.

“Mi aspetto una Fiorentina votata all’attacco, anche per i bianconeri al di là della penalizzazione non riescono a giocare. Quindi credo vedremo una sfida in cui molto dipenderà per i bianconeri dalla gara di domani: la Juve è abituata ad andare sull’onda emotiva… Vincere a Torino può darti la carica giusta per continuare la stagione”.