LUPATELLI A RFV, Martinelli ha un grande futuro davanti a sé

Cristiano Lupatelli a Radio FirenzeViola

L'ex portiere e uomo spogliatoio della Fiorentina, Cristiano Lupatelli, oggi reduce dall'esperienza di preparatore dei portieri al Perugia, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola, durante la trasmissione "Viola amore mio", parlando di quali saranno gli obiettivi viola della prossima stagione: "La Fiorentina parte da una base ottima, ha tutto per crescere ancora e raggiungere obiettivi ancor più prestigiosi. La società è importante e investe molto, il Viola Park sembra magnifico e sono sicuro che la squadra avrà un futuro roseo. Domani con il Genoa sarà una bella sfida".



Sul ballottaggio Terracciano-Christensen.

"Terracciano lo considero un ottimo portiere, che si è guadagnato la titolarità con merito. Christensens, invece, sarà da scoprire anche per me, non l'ho ancora visto giocare".

Su quanto tempo un portiere straniero ha bisogno per integrarsi.

"Onestamente quest'oggi è più facile integrarsi perché il calcio è diventato globale, non è più nazionale. Se Christensen dimostrerà di avere personalità avrà poche difficoltà ad ambientarsi al calcio italiano".

Su Vannucchi e Martinelli.

"Vannucchi non lo conosco. Martinelli ha un gran futuro davanti a sé, restare a Firenze penso che possa essere la scelta più giusta per un ragazzo così giovane, perché con allenatori e compagni bravi potrà migliorare anche senza giocare".

Su quello che potrà dare Savorani.

"Il mister è un grande allenatore, lo ha dimostrato negli anni e gli faccio un grosso in bocca al lupo".