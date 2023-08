LUCCHESI A RFV, Viola tra 6° e 8° posto, manca ancora qualcosa

FirenzeViola.it

Fabrizio Lucchesi a Radio Firenze Viola

Fabrizio Lucchesi, dirigente sportivo, ha parlato a Radio FirenzeViola durante la trasmissione Palla al Centro: "Penso che la questione di Amrabat sia stata tirata per le lunghe eccessivamente. Purtroppo non si può accelerare l'operazione senza abbassare il prezzo, di conseguenza la Fiorentina non può fare altro che aspettare una buona offerta per il giocatore. Credo che la squadra gigliata dovrà preparare tutto il necessario in quest'ultima settimana per poi mandare in porto la trattativa negli ultimi 4/5 giorni di mercato".

Secondo lei chi dev'essere il centravanti titolare nella sfida di domani? Cosa pensa di Kokorin e delle sue buone prestazioni offerte in amichevole?

"Sono convinto che nemmeno Italiano al momento sa chi scegliere come titolare per la partita di domani. Sul fatto di Kokorin penso che la società debba prendere il prima possibile una decisione su cosa fare di questo giocatore e valutare se potrà rientrare nei progetti di Italiano in futuro oppure no".

Secondo lei al momento, per quella che è la sua rosa, dove ha la possibilità di piazzarsi la Fiorentina?

"Al giorno d'oggi ti dico che è una squadra che può piazzarsi tra il sesto e l'ottavo posto. Se dovesse fare entro la fine del mercato quei 2 o 3 colpi giusti che le mancano per essere una squadra completa allora per me potrà riuscire a portare a casa quei pochi punti in più che le servono per salire dall'ottavo al sesto posto".