IAPICHINO A RFV, Farò un "salto" al Franchi. Parigi 2024...

Larissa Iapichino, saltatrice in lungo fiorentina e grande tifosa della squadra Viola ha parlato in esclusiva a Radio Firenzeviola durante "Firenze in campo" dopo l'ottima misura di 6,97 metri ottenuta ai campionati Europei di Istanbul, che gli è valsa il secondo posto: "Sono stata veloce a metabolizzare, è una grande soddisfazione a livello personale e sportivo. Con mio babbo siamo contenti, abbiamo lavorato bene".

Nel tempo libero come si prende un momento di pausa?

"O con gli amici facendo cose tranquille, o facendo passeggiate, leggendo. Essendo un'atleta devo avere una vita regolare".

Questo 6.97 come la proietta alle prossime gare?

"Il salto in lungo femminile in Europa, tolte 3/4 atlete, è una competizione tosta. Il livello è alto, è un "campo da guerra". Questo risultato mi ha proiettato tra le migliori, ma i risultati sono variabili, ogni volta si ricomincia da capo".

Da cosa è data questa imprevedibilità?

"Le condizioni meteo sicuramente sono un fattore, le temperature che incidono sui muscoli: le temperature calde tendono a rendere il muscolo più elastico. Ci sono poi le condizioni personali, dettate dall'umore. Le gare sono fatte di questo, magari c'è una ragazza che non ti aspetti possa fare un grande salto ma è in giornata".

Probabilmente la Fiorentina potrebbe fare il ritiro a Firenze. Quanto incide?

"Io faccio due preparazioni: quella invernale preferisco farla in Italia, negli impianti al chiuso, con le temperature europee. Non mi piace abituarmii a temperature diverse da quelle che troverò in gara. In estate mi alleno nella torrida Firenze, in orari ovviamente meno caldi. Andare in posti più freschi o in montagna è per motivi legati alla gara, in zone più simili alle condizioni che troveremo".

Su Parigi 2024: "Prendo le cose un po' per volta. Sicuramente è un obiettivo del macrociclo programmato, ma penso prima ai Mondiali di quest'anno e agli Europei a Roma. Sicuramente è un sogno e voglio partecipare. A Tokyo avevo il sogno in mano, peccato per l'infortunio che non mi permise di partecipare".

Sulla Fiorentina: "Durante questi mesi di gare ero molto impegnata e concentrata e ho avuto poco modo di seguire, ma tifo sempre la Fiorentina in ogni caso. Sicuramente più avanti farò un salto al Franchi".