HERNANES A FV: "ARTHUR COME BORJA. MA DOVRÀ ADATTARSI AL GIOCO INTENSO DI ITALIANO"

Appese le scarpette al chiodo, Hernanes - centrocampista di Lazio, Inter e Juve tra le altre - sta facendo il corso da allenatore organizzato a Coverciano dall'AIC (Associazione italiana calciatori) che ha riacceso anche la sua passione per il calcio, come spiega direttamente dal centro tecnico federale in esclusiva a Firenzeviola: "Devo dire che sono venuto a fare il corso più per aumentare le mie conoscenze che altro, invece mi piace molto e ho ritrovato quell'ambiente che avevo dimenticato; il corso insomma mi ha riattivato questa voglia di fare anche quelli successivi e iniziare questa carriera anche se devo ancora decidere".

A quale allenatore italiano si ispira? "Ai tecnici italiani mi ispirerò a livello tattico, nel quale gli allenatori italiani sono molto bravi, e prenderò spunto da Allegri, da Mazzarri e da Reja tutti bravi in tal senso".

Il calcio di Vincenzo Italiano le piace? "Sono diverse le squadre a giocare in questa maniera ma non è il sistema che farei io, perché è troppo intenso e si prende qualche rischio di troppo. Però lo scorso anno Italiano ha fatto molto bene, ha raggiunto due finali perciò significa che i ragazzi hanno capito quel sistema e lo ripropongono bene però ripeto per il mio modo di giocare è troppo dispendioso e prendi troppi rischi".

: "Visto che la Fiorentina ha questo gioco pensandoci credo che lui troverà qualche difficoltà perché lui è un giocatore di possesso palla, che fa lavorare le squadre col possesso palla, ed invece la Fiorentina verticalizza subito e quindi o sarà bravo ad adattarsi o farà molta fatica"? "Il valore ce l'ha, le sue capacità non sono in discussione, deve solo trovare un ambiente che lo esalti un po' e una squadra che gli permetta di giocare come lui sa. Io ricordo la Fiorentina di Borja Valero, che era un giocatore che giocava non ad alta intensità ma aveva qualità nel far girare la palla. Io paragono Arthur a Borja Valero, ha le stesse caratteristiche perciò questo sistema a mio avviso non lo aiuta ma vedremo"."Se è stato preso con la volontà di Italiano di averlo significa che farà qualche modifica per farlo giocare nel migliore dei modi altrimenti si adatterà il giocatore".

Chi si sta muovendo meglio sul mercato dei club di serie A? "Il Milan ha preso tanti giocatori ma bisogna vedere come si inseriranno nel contesto Milan; Inter ha perso Lukaku e Dzeko ed è un brutto colpo perché sono due attaccanti importanti, infine la Juve non si sa bene ancora la situazione di Pogba e la miglior cosa sarebbe recuperare lui. Insomma le big non hanno fatto grandi cose e quindi bisognerà aspettare fino alla fine. Se resta Vlahovic? Secondo me dovrebbe essere affiancato da un'altra punta perché giochi meglio, lui ha una buona tecnica e può giocare anche mezza punta. Non so se resta ma nel caso devono trovargli una sistemazione in campo"