GOTTA A RFV, Viola stiano attenti a Paquetà: vi spiego

Roberto Gotta a Radio Firenze Viola

Roberto Gotta, esperto di calcio inglese collaboratore delle principali emittenti legate al mondo dello sport, ha parlato nel corso di a "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola:

Come va considerata la sconfitta del West Ham contro il Leicester?

"Va considerata il giusto per alcuni giocatori e un po' per il risultato. Il seguito dei tifosi pretendeva una partita dignitosa. Fa testo fino a un certo punto ma il West Ham ha cercato di giocare la partita e di vincerla, ma il Leicester aveva più motivazioni. La formazione migliore del West Ham non era però quella di ieri, anche se un po' si avvicinava".

Qual è lo stato di forma attuale del West Ham?

"Adesso stanno abbastanza bene perché per loro qualificarsi alla finale è stata una botta di vita pazzesca dopo aver conquistato a fatica la salvezza. Il West Ham è riuscito a rimettersi a galla con alcune vittorie importanti come quelle del Man United. E' un momento positivo e la sconfitta di ieri è già stata archiviata".



Quali sono i grandi pericoli per la Fiorentina?

"La forma di Paquetà può fare la differenza. E' arrivato con un prezzo notevole, non ha risposto sempre presente ma ha avuto anche ottime giornate. Può essere l'elemento che fa la differenza. Chiaramente se è in giornata".

Paquetà non si è ancora confermato come il talento che aveva fatto innamorare il Milan.

"Alla fine non è che sia esploso ancora. Ha avuto anche lunghi periodi dove non ha giocato al top. Ha giocato sempre, ma non sempre ha dato qualcosa in più al West Ham.

Declan Rice è il fulcro di questo West Ham?

"E' diventato un giocatore sorprendente per valore ed efficacia. In passato il Chelsea non l'ha voluto, ed è diventato quasi un allievo del West Ham. Non pensavo potesse avere facilità nel crescere, invece è diventato fondamentale, è un leader, copre e rilancia. E' un giocatore che dovrebbe andare in una big per permettergli di vincere il campionato o la Champions. La sua capacità di coprire il campo ha permesso a Soucek di entrare spesso in area.

Pensa che i tifosi del West Ham si muoveranno in tanti senza biglietto?

"Penso che in tanti partiranno senza biglietto. Con i voli low cost è molto raggiungibile, soprattutto da Londra. Io ho come l'impressione che pensando anche alla finale di Tirana dell'anno scorso, l'Uefa non si aspettasse squadre di questo tipo di livello e di tifoserie. Forse hanno sottovalutato l'importanza della Conference. È uno stadio molto bello, però è davvero piccolo. Non ha nemmeno grandi spazi intorno. Spero non ci siano infiltrazioni delle tifoserie locali perché bastano 10 deficienti per creare una confusione pazzesca".