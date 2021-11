FOTO FV, Corvino alla mostra del genero con...

Marco Biscardi, pugliese di adozione fiorentina, è un artista di arte contemporanea e fotografo che proprio oggi ha inaugurato la sua mostra a "LANARCHICO" a Prato, nei locali dell'ex Anonima Calamai diventati un posto magico grazie alle sue particolari opere e all'allestimento ad hoc. Non poteva non essere presente l'ex direttore sportivo della Fiorentina, ora al Lecce, Pantaleo Corvino, genero di Biscardi, tornato in Toscana con la moglie proprio per l'occasione. Con lui sono intervenuti alcuni ex viola, da Giancarlo Antognoni (LEGGI QUI LE SUE PAROLE) a Marco Donadel, passando per Fabio Rossitto. Restando nell'ambiente calcistico (a proposito alcune opere sono proprio dedicate al pallone che non poteva mancare nella famiglia Corvino-Biscardi) presenti anche il dirigente di lungo corso Vittorio Fioretti e l'agente Crescenzo Cecere, oltre a tanti appassionati d'arte e galleristi importanti come Filippo Pananti.

La mostra domani sarà sarà aperta al pubblico e raccoglie opere attraverso cui l'artista ha rivisitato la storia, opere di provocazione (Stalin davanti ad un Mc Donald's o Elvis Presley a X Factor) o di denuncia toccando temi importanti come il razzismo (il cavallino nero che si vuole dipingere di bianco) o l'omofobia. E buon sangue non mente: alla mostra ci sono anche alcuni quadri dipinti dal figlio Lorenzo che sembra voler proseguire già la tradizione di famiglia. Ecco intanto alcuni scatti realizzati da Firenzeviola.