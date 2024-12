FERRARI, Bove sta bene, dice: "Vojo giocà". E ha convinto i compagni

Fonte: dai nostri inviati Luciana Magistrato e Ludovico Mauro

Dall'uscita dell'ospedale di Careggi, il dg della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato della situazione di Edoardo Bove. Queste le sue dichiarazioni ai media presenti: "Siamo più rilassati rispetto a ieri. Abbiamo visto il ragazzo stamani, è lucido, ci abbiamo parlato. La situazione deve rimanere sotto controllo ma Edoardo è stabile, dice: "Vojo giocà, fatemi giocà". Il Presidente Commisso ci ha chiamato per tutta la notte e stamani ha parlato col papà del ragazzo. Per quanto riguarda Bove, ha parlato con la squadra e li ha convinti a giocare mercoledì. Quindi scenderemo in campo subito anche grazie all'entusiasmo di Edoardo.

C'è voglia di ritornare a vivere in fretta, anche grazie a quanto ci ha detto lui. Ci ripeteva solo che vuole giocare, poi ha capito il grande affetto dei tifosi viola ma in generale di tutto il mondo del calcio e dello sport. C'è stato un movimento d'affetto importante nei suoi confronti. Devo ringraziare tutti quelli che ci hanno chiamato. Non c'è stata società che non ci ha cercato, a cominciare dall'Inter. Stamani, dopo la notte intubato, si è risvegliato autonomamente. Non possiamo ancora parlare del futuro del calciatore in termini di attività agonistica, ma siamo tutti più tranquilli. Stamani lo abbiamo abbracciato, siamo felici".