FABBRI A RFV, Nzola? Per me è l'attaccante ideale

Leonardo Fabbri a Radio Firenze Viola

Il noto atleta azzurro Leonardo Fabbri, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Social Club" iniziando a parlare al mercato della Fiorentina " Per me Nzola è l'attaccante ideale: fisico e veloce. Io da atleta capisco benissimo quanto sia importante allenarsi con un allenatore che ti capisce e che lo conosci. Sono sicuro che farà molto bene. Di Beltran ho visto dei video ma quelli non vogliono dire niente. Sono stati bravi anche a vendere Cabral a quelle cifre. Vedremo come si evolverà il mercato".

Secondo lei cosa manca alla Fiorentina?

"Se guardiamo sulla carta, la squadra sarebbe già completa, ma l'anno scorso le tre competizioni hanno dimostrato che servono tre squadre. Io prenderei un difensore, il mio sogno sarebbe Sutalo, anche se è molto vicino all'Ajax".

Che ne pensa di Castrovilli?

"Sinceramente mi dispiace. Di testa il ragazzo non starà sicuramente bene. A mio parere è stato quasi forzato ad andare via, dato che c'era distanza per il rinnovo. Io spero che rinnovi perché è un bel giocatore. Ribadisco, secondo me non è stato lui a voler andare via. A prescindere da dove andrà o cosa farà mi auguro che possa stare bene di testa, perché ha avuto già troppi problemi".