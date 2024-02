EX SIND. FROSINONE A RFV, Firenze segua esempio dello "Stirpe"

Fonte: Intervista di Dario Baldi

Nicola Ottaviani (ex sindaco Frosinone) a Radio FirenzeViola

L'ex sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, ora deputato della Lega, ha parlato di come poter riqualificare lo stadio sull'esempio dello "Stirpe", con partnership tra pubblico e privato, a Radio Firenzeviola, durante "Firenze in campo": "Le amministrazioni locali hanno spesso quello che tengono nel cassetto del patrimonio pubblico che non riescono a gestire in proprio perché "l'occhio del padrone ingrassa il cavallo", mi passi l'espressione per dire che per gestire impianti sportivi spesso le amministrazioni sono destinate a fallire o poco ci manca perché lasciare un impianto acceso e pagare bollette della luce e dell'acqua è impossibile, solo chi le gestisce direttamente si può rendere conto dei costi di esercizio e di risultato. Noi avevamo un vecchio impianto alla periferia della città, diverso dal Matusa, e ci siamo chiesti perché lasciarlo così a morire ed abbiamo deciso di investire residui di bilancio mai spesi anche perché spesso ci sono gare di appalto che non vengono mai in conclusione perciò eseguimmo quelle somme come primo step della riqualificazione, circa il 30% della spesa complessiva".

"Poi facemmo una gara europea con il criterio del projet financing - spiega ancora Ottaviani - dicendo chi vuole finanziare l'altro 70 per cento potrà poi gestire l'impianto per 45 anni. Il tutto è stato sottoposto al vaglio di un piano economico finanziario che doveva girare perché i numeri devono sempre girare, ha risposto una società di progetto parallela alla società di calcio locale ma poteva rispondere la società di Trento o una di Oristano, non c'erano limitazioni. Perché allora le società hanno interesse a rispondere alle gare, perché altrimenti poi dovrebbero rivolgersi al gestore che ha riqualificato l'impianto ad un prezzo di mercato con un affitto che può essere antieconomico. Ecco perché le società serie che vogliono ricapitalizzare e non solo pagare un canone che non vanno a recuperare, vanno a fare un'operazione economica e patrimoniale, perché vanno a patrimonializzare loro stesse, senza parlare del fatto che gli impianti devono essere polifunzionali ed ospitare grandi eventi come concerti e altro. Credo che Firenze abbia tutte le condizioni per un'operazione similari ma non si può sperare che i soldi vengano giù dall'Europa come per Venezia e Firenze perché i soldi del PNRR devono essere utilizzati per altro".

"Ognuno amministra come crede e nella direzione che ipotizza. Certo ipotizzare che una struttura debba essere riqualificata da zero con fondi pubblici e che poi possa essere gestita chi? dal pubblico che non ne è in grado o dal privato? In questo caso un privato che non viene in città per caso ma che intende rimanere in pianta stabile in città non avrebbe nessuna difficoltà a portare avanti un piano economico-finanziario che poi si mantiene da sé. Rendiamoci conto del fatto che Firenze, con tutto il rispetto per la nostra meravigliosa città di Frosinone, ha una dimensione più grande e una storia diversa, con un bacino d'utenza di gran lunga superiore. Ma chi crede che un privato che voglia utilizzare le grandi potenzialità di Firenze non sia in grado di avere il ritorno dell'investimento? Forse Nardella non ha creduto nelle potenzialità del privato. Ma dire che la gestione di un impianto sportivo a Firenze non possa essere redditizio perché non ce ne sono le condizioni significa non scommettere sul proprio territorio. Se le proposte sono percorribili e fanno una scommessa concreta sul territorio credo che l'esperienza fatta a Frosinone sia replicabile, che è anche finita su una rivista importante di New York e presa come esempio sia di sostenibilità che di partnership tra pubblico e privato""Se potessimo scommettere con un bel pareggio saremmo tutti d'accordo".

