EX ALL. SAPO A RFV, Ala ruolo perfetto, Italiano...

Ettore Donati, ex allenatore di Saponara ai tempi della primavera dell'Empoli, ha parlato in esclusiva su Radio Firenzeviola durante Viola Amore Mio per commentare le ultime prestazioni del numero 8 viola: "Credo che lui sia un giocatore importante, non è mai stato montato ma ha grande professionalità, il fatto che sia ancora decisivo mi riempie di soddisfazioni, è molto umile e silenzioso ma fin da giovane si è dimostrato molto maturo, sono d'accordo con il modo in cui lo fa giocare Italiano, che per me è uno dei migliori allenatori italiani. Anche io lo facevo giocare sull'esterno perché ha molta resistenza e velocità di pensiero, ma pecca un po' sulla rapidità quindi sulla trequarti avrebbe potuto soffrire.E' talmente intelligente che sa quando è il momento di accentrarsi e quando di allargarsi, ha una resistenza di alto livello e per giocare sulla fascia serve umiltà, cosa che lui ha".

Secondo lei cosa ha frenato la sua crescita?

"Ad Empoli hanno avuto bisogno di cambiare modo di giocare e lo hanno messo trequartista dove ha fatto bene, ma visto in funzione di diventare un grande giocatore la cosa lo ha penalizzato perché pecca di rapidità".

Crede che Zurkowski andasse gestito in maniera migliore?

"Potenzialmente è un ottimo giocatore a tutto campo, però se la Fiorentina ha deciso di cederlo avrà i suoi motivi, mi fido molto elle scelte di Italiano, allenatore moderno che gioca sempre come se fosse in Champions League".