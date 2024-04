EVANI A RFV, Mandragora? Sinistro educato e ragazzo affidabile

FirenzeViola.it

Chicco Evani a Radio FirenzeViola

Alberico Evani, che ha avuto il match-winner di ieri Mandragora in Nazionale, prima da ct dell'Under 20 poi da vice di Mancini : "Rolando è un ottimo giocatore che ha avuto qualche infortunio di troppo che lo ha rallentato e ha qualità tra cui il tiro preciso e potente come quello di ieri. Il gesto tecnico gli appartiene insomma. Meglio del mio sinistro? Il suo è un mancino educato e preciso e può tirare dovunque"

Importanza del suo gol? "Al di là del gol di Mandragora, la Fiorentina è stata superiore in tutto e per tutto all'Atalanta poi lui ha tirato fuori questo bel tiro che ha dato vittoria"

Cosa si intravedeva in Under 20? "Aveva giocato sotto età nell'Under 21 nel biennio precedente,, arrivava da un infortunio e non era nelle migliori condizioni ma si è sempre reso disponibile pensando alla squadra e per noi era indispensabile che poteva giocare mezzala o davanti alla difesa. Ora che si è ripreso bene sta dimostrando le sue qualità".

E nella Nazionale maggiore? "Con Mancini era un giocatore osservato perché ha qualità tecnico.-tattiche ma anche comportamentali, è un ragazzo affidabile"

Carriera inferiore alle aspettative? "E' sempre stato un giocatore interessante e di prospettiva, tutti ci vedevano delle potenzialità poi questi inconvenienti lo hanno rallentato ma ora si è ripreso bene ed ha ancora tanti anni davanti per dimostrare proprio queste qualità che tutti gli riconoscevano"

Squadra da Coppa? "La rosa è importante con giocatori importanti, come sugli esterni dove ha alternativa, fantasia e forza. Non ha trovato continuità in campionato ma è difficile da battere e soprattutto in queste sfide singole o doppie è difficile batterla"

Perché lei è fermo? "Non mi è stato più proposto nulla ma spero che qualcuno mi dia una possibilità in Italia o all'estero, molti dicono perché cercano tecnici esperti ed io ho 20 anni alle spalle".

