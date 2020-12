DS VENEZIA A FV, PROBABILE CI SIA GIÀ L'ACCORDO CON CLUB MA FINO A GIUGNO COSTA

Tra i tanti nomi di mercato accostati alla Fiorentina in questi ultimi giorni, c'è anche quello di Youssef Maleh, centrocampista del Venezia e della nazionale under-21 italiana. Per approfondire la situazione attuale del calciatore di origine marocchina, la redazione di FirenzeViola.it ha contattato, in esclusiva, il direttore sportivo del club veneto: Mattia Collauto.

Direttore, si parla già di un accordo tra la Fiorentina e Maleh.

"Probabilmente lui ha trovato l'accordo con un club, ma noi ancora non ci siamo sentiti con nessuno. Da noi non si sono fatti vivi. Non abbiamo ancora ricevuto offerte ufficiali per il ragazzo. Maleh sta andando in scadenza a giugno ed ha già preso la decisione di non rinnovare, questo ve lo assicuro".

Come vi comporterete quindi con il calciatore?

"Sulla base della sua scelta noi abbiamo deciso di non puntare più su di lui ma su giocatori di nostra proprietà. Maleh è ancora sotto contratto con noi quindi se la Fiorentina vuole acquistarlo a gennaio dovrà fare un'offerta a noi, altrimenti aspetta giugno e lo acquista a zero. Ovviamente se Maleh dovesse restare a Venezia non giocherebbe fino al prossimo anno. Ha fatto una scelta e questa è la conseguenza".

Quindi lei apre ad un incontro con la Fiorentina?

"Assolutamente sì. La situazione è molto semplice: se i viola vogliono Maleh a gennaio devono venire a parlare con noi e troviamo un accordo altrimenti aspettano giugno e lo prendono gratis. Il costo del cartellino lo decideremo con la Fiorentina quando verrà a bussare alla nostra porta".