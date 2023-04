DE SISTI A RFV, L'Inter in finale non può certo far paura

FirenzeViola.it

© foto di Alberto Fornasari

Nel giorno in cui la Fiorentina può tornare dopo nove anni a disputare una finale, Giancarlo "Picchio" De Sisti, leggenda viola prima in campo e poi in panchina, ha parlato a Radio FirenzeViola della gara di stasera e di questo finale di stagione. Ecco le sue parole durante Viola AmoreMio: "Coppa Italia più Conference? Perché no? Sembra facile dirlo qui, ma gli antagonisti non sono fortissimi. I valori in campo raccontano che ad esempio la finalista, l'Inter, è un avversario difficile. Ma la Fiorentina può batterla, può fare risultato ovunque e dovunque".

Siamo tutti per il rifacimento del Franchi. L'idea di tenere una parte del vecchio stadio per me è brillante. Ero a Palazzo Vecchio una delle prime volte in cui si è presentato il progetto e già lì erano state poste alcune problematiche, ma mi sembrava qualcosa di fattibile. Adesso, come sempre, siccome sono cambiati i valori anche per situazioni politiche, è cambiato un po' tutto e si sono alzati anche i prezzi. Ripeto che io nostalgicamente sono legato al Franchi ed un rifacimento di quello stadio si respirerebbe ancora il profumo dei due scudetti vinti".