DE CANIO A RFV, Bravo Italiano con Belotti. La "disponibilità" è un falso mito

Luigi De Canio a Radio FirenzeViola

L'allenatore Luigi De Canio è intervenuto stamani a Radio Firenzeviola, durante "Chi si compra", per commentare il momento della Fiorentina e le scelte tattiche di Italiano contro la Lazio: "La disponibilità dei giocatori è fondamentale ma credo che ci sia sempre quella, chi è in campo sa che ci sono due fasi di gioco. Secondo me è un falso problema ed è una cosa che penso da tempo: si può fare tutto, dipende dall'organizzazione che un allenatore riesce a dare alla sua squadra".

Italiano ha battuto Sarri sul gioco?

"Quello che propongono gli allenatori dipende spesso dalle caratteristiche dei giocatori, la bellezza del gioco è proporzionale alla qualità degli interpreti che un allenatore manda in campo".

La corsa per l'Europa come la vede?

"Per noi che la osserviamo questa è la bellezza perché vediamo belle partite, con squadre che attraverso la qualità del gioco fanno grandi risultati. Sarà un campionato avvincente fino alla fine perché tutte le squadre in corsa attualmente hanno la possibilità di centrare l'obiettivo Europa".

Un commento sulla prestazione di Belotti?

"Italiano sta ridando a Belotti la considerazione e la fiducia che possono riportarlo ai tempi del Torino. Questo è il modo giusto di trattare un giocatore che può essere molto utile alla Nazionale di Spalletti. E per questo dico bravo a Italiano".

