CURTO RFV, Mina? Il Porto su un centrale ma opzione migliore...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ascolta l'audio

Emanuel Curto a Radio FirenzeViola

Emanuel Curto, intermediario di mercato portoghese, ha parlato della possibilità che Yerri Mina vada al Porto a Radio Firenzeviola, durante "Palla al centro": "Il Porto sta cercando un difensore centrale d'esperienza e Yerry Mina può essere una soluzione ma ero in Turchia e anche lì parlavano di questo giocatore in ottica Besiktas. Io credo che il Porto sia in difficoltà finanziarie ora perciò penso possa trattarlo in prestito con diritto di riscatto a giugno e non so se la Fiorentina possa accettare. Non è la prima scelta? La prima scelta è il turco dell'Atletico ma la sua volontà è tornare in Turchia. Secondo me per Mina l'opzione migliore è la Turchia"

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA