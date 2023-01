BISCIGLIA, Mi piacerebbe vedere Luis Alberto in viola

Direttamente dall’evento di Pitti Uomo, il noto conduttore televisivo nonché tifoso della Lazio Filippo Bisciglia ha parlato ai media presenti, tra cui Radio FirenzeViola. Di seguito le sue parole: “La Fiorentina è la mia seconda squadra, perché tutti i miei familiari sono di Firenze e tifosi viola. Adoro Luis Alberto, è uno dei giocatori più forti della Lazio. Se dovesse cambiare squadra mi piacerebbe finisse alla Fiorentina”.

Cosa ne pensa di Lazio-Fiorentina? La Viola può tornare in corsa per l’Europa?

“Spero che sia così. Lazio-Fiorentina è spesso stata a favore di noi laziali, ultimamente ci è andata sempre bene. Speriamo in questi tre punti, ma è una domanda un po’ scomoda per me, essendo comunque tifoso laziale”.