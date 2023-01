BERTOTTO A RFV, Sabiri forte, può fare bene in viola

Valerio Bertotto, ex allenatore di Abdelhamid Sabiri ai tempi dell’Ascoli, ha parlato così a Radio FirenzeViola del centrocampista della Sampdoria: "Parliamo di un calciatore forte che ha già esperienze importanti. Ha giocato in Bundesliga, ha fatto i Mondiali e adesso è a Genova a giocare. Possiede grandi qualità e ha un tiro importante e potente, con traiettorie particolari. Ha anche una discreta fisicità quindi l'urto lo sostiene bene. Ottimo trequartista perché sa trovare lo spazio e mettere la palla giusta. Non so perché quest'anno ha giocato meno, forse anche per qualche problemino fisico. Un calciatore come lui potrebbe decisamente fare del bene alla Fiorentina. Non è assolutamente vero che per prendere un calciatore lo si deve acquistare da una squadre che si trova più in alto di te in classifica".