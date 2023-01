AVV. ALFANO A RFV, Per la Juve il peggio deve arrivare

L'avvocato Mattia Alfano è tra le voci che oggi su Radio Firenzeviola hanno spiegato cosa sta succedendo nel calcio italiano dopo la penalizzazione della Juventus: "Ormai, essendo una decisione della corte d'Appello, resta solo l'ultimo grado di giudizio in cui si discuterà esclusivamente della legittimità della procedura. I 15 punti non potranno essere tolti, il ricorso o la cancella o la conferma integralmente. Ma soprattutto si potrà discutere solo su vizi di forma procedurale: sarà una battaglia relativa, non si potrà cambiare la sentenza. Ho letto che in tanti si sono stupiti che gli altri indagati fossero stati assolti, ma è una concezione sbagliata: nella giustizia sportiva è possibile riaprire in ogni caso i processi laddove vengano fuori nuove prove e così è successo all'interno dell'inchiesta Prisma in cui si sono trovate prove indiziarie delle plusvalenze fatte dalla Juventus. Le altre squadre non sono state coinvolte in questa sentenza perché se ne riparlerà in un nuovo processo pronto a partire".

Il peggio deve ancora arrivare per la Juventus?

"Sicuramente. Questa inchiesta è la punta di un iceberg molto più enorme: se dai una punizione severa su questo, poi si rischia di peggiorare ancora la situazione perché si parla di aver cambiato il risultato di diversi campionati. E in quel caso le punizioni saranno ancora più gravi".