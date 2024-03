AQUILANI A FV, De Rossi ha idee, domani con la Viola...

Fonte: Dall'inviato a Pisa, Andrea Giannattasio

Dopo la vittoria del suo Pisa sulla Ternana, il tecnico nerazzurro Alberto Aquilani ha parlato anche dei suoi tanti ex ragazzi viola che giocano nelle fila rossoverdi, rispondendo alle domande di Firenzeviola: "Sai bene il rapporto che ho con loro e i momenti passati con questi ragazzi, anche negativi, li ho presi in un momento di maturazione perciò sono stato un riferimento per loro ma anche viceversa. Abbiamo vissuto momenti molto belli insieme perciò ci lega un sentimento molto forte e sono contento quando li vedo giocare e far bene. Penso che avranno un futuro roseo".

Un giudizio sulla Primavera viola in finale di Coppa Italia? "E' bello che siano in finale, stanno lavorando bene. Mi diventa difficile parlare di Fiorentina, perché sai come funzione ma non c'è rivalità, perciò faccio i complimenti ai ragazzi, all'allenatore e al direttore perché stanno facendo bene"

Le piace De Rossi e che gara sarà da doppio ex? "Sta facendo bene, con lui ho un rapporto di lunga data, l'ho seguito già l'anno scorso e si vedeva che ha idee importanti e le sta mettendo in mostra. Fiorentina-Roma sarà una partita difficile, me la guarderò con attenzione perché sono due squadre alle quali sono affezionato"