ANTONELLI A RFV, Belotti può essere una soluzione. Mandragora crescerà

Stefano Antonelli, operatore di mercato che spesso ha avuto a che fare con la Fiorentina, ha detto la sua proprio sul momento della squadra viola a Radio Firenzeviola cominciando da Rolando Mandragora, che ha contribuito a portare a Firenze in estate: "Sta facendo una stagione un po' come la Fiorentina, diciamo da 6-6.5. Ci aspettiamo sicuramente qualcosa di più importante ma è tutto dovuto ad una serie di coincidenze: sono convinto che per lui, come per la Fiorentina, il girone di ritorno andrà meglio. Ha un allenatore straordinario, basta pensare ad Amrabat: con il tempo il valore viene fuori".

Dell'affare Nico-Leicester cosa pensa?

"La storia la conosce solo chi ci è dentro, però mi pare evidente che qualche problema ci sia stato. A questo punto fare la voce grande serve a poco: oggi la Fiorentina deve fare di tutto per salvaguardare il patrimonio, l'immagine e lo spogliatoio. Il giocatore è importante, probabilmente qualcosa dentro è successo ma la comunicazione non può che essere di equilibrio".

Amrabat può partire?

"Un anno fa di questi fa non sapevamo come collocarlo, oggi è un giocatore straordinario. Va detto che è stato l'acquisto personale di Rocco Commisso, se non arrivano soldi importanti Amrabat resta alla Fiorentina almeno fino all'estate".

Tornerebbe sul mercato dopo l'infortunio di Cabral?

"La Fiorentina deve stare attenta, ma ci vuole il profilo giusto. Penso ad un nome come quello di Belotti: ci sta che possa andare 5-6 mesi a Firenze per riprendersi, ma che si spendano cifre astronomiche non penso. La società viola dovrà fare molto poco sul mercato, è normale che sta monitorando tutto e tutti. Belotti può essere una soluzione".