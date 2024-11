AMELIA A RFV: "PALLADINO HA GIÀ UNA MENTALITÀ VINCENTE. DE GEA? TANTO LAVORO ALLE SPALLE"

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex portiere di Serie A e della Nazionale italiana, Marco Amelia, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Palla al Centro" dell'esperienza di Raffaele Palladino a Firenze: "La Fiorentina veniva da un allenatore, Vincenzo Italiano, che aveva tutt'altra idea di calcio e quindi le serviva tempo per assimilare la nuova identità. Sono contento del lavoro che sta facendo Palladino, così come del lavoro del club che parte da lontano. E che continua a portare i suoi frutti. La Fiorentina è una grande realtà, con un allenatore giovane e idee ben salde, che sa adattarsi alle diverse situazioni che una stagione presenta".

In molti sostengono che a Monza, per Palladino, è stato più facile affermarsi.

"Facevo un po' di fatica a capire i ragionamenti iniziali dei tanti amici fiorentini che ho. Pensavano che Palladino non fosse un allenatore all'altezza della causa, invece sapevo che appena avesse ingranato la marcia si sarebbe spianato la strada verso tanti successi. Oltretutto Raffaele è cresciuto al fianco di Galliani, e adesso vive un ambiente ideale per un tecnico ambizioso".

Questa mentalità vincente fa sì che i viola non siano appagati dai risultati?

"Penso sia tutto costruttivo. Per un allenatore giovane come Palladino, avere già questa mentalità non può che essere un punto di forza. Così si può realizzare qualcosa di importante: Raffaele lo sa e può portare solo punti positivi".

Cosa pensa del rendimento di David De Gea a Firenze?

"Non posso che parlarne bene. Nella sua carriera ha fatto cose straordinarie, se poi torna ed è subito protagonista in questo modo vuol dire che alle spalle c'è tanto lavoro. E' stato in grado di metabolizzare una delusione chiama Manchester United. David è un grande portiere, lo ha dimostrato e lo sta dimostrando. Non è semplice stare un anno fuori dal campo".

