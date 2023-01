A. ORLANDO A RFV, Viola, non scegliere le Coppe

Alessandro Orlando, ex viola ed ex compagno di Gianluca Vialli ai tempi della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di RadioFirenzeViola nel corso della trasmissione Viola amore mio. Ecco le sue parole: "A livello umano mi ha dato tanto Gianluca. Senza nulla togliere a tutti i campioni con cui ho giocato, Vialli è stata la persona con più carattere, forza di volontà e carisma che abbia conosciuto. Tutti lo stanno riconoscendo in queste ore".

Vialli fu il simbolo di una Samp che scritto pagine di storia...

"Indubbiamente in quella Samp che vinse lo scudetto è stato un leader: era il simbolo e il trascinatore vero, nonostante dietro le quinte ci fossero giocatori con personalità da vendere".

Parlando di Fiorentina, crede che i viola debbano puntare solo sulle Coppe?

"Vncere aiuta a vincere, non penso che sia ancora il caso di fare una scelta: a questo punto del campionato focalizzarsi su un solo obiettivo mi pare sbagliato".

Che Fiorentina ha visto contro il Monza?

"Non mi aspettavo nulla di diverso: tutte le squadre sono rientrate in campo con l'effetto sorpresa o in difficoltà. Ci vorrà per ogni squadra almeno un mese per capire quale sarà la reale condizione dei viola".