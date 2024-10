LECCE-FIORENTINA, Game, set and match: è 6-0 viola

FirenzeViola.it

Va praticamente tutto bene alla Fiorentina al Via del Mare: la squadra di Palladino esce con un tennistico 6-0 e soprattutto con 3 punti dalla trasferta in Puglia. La prima vittoria esterna della stagione è frutto di un primo tempo pressoché perfetto chiuso 3-0 con doppio Cataldi e la prima rete in maglia viola di Colpani, oltre all'espulsione di Gallo per fallo da ultimo uomo su Dodo che mette la partita ulteriormente in discesa per i viola.

Nel secondo tempo il copione non cambia e Colpani trova la doppietta prima delle reti di Beltran e Parisi che fanno sorridere tutti: ora sono 13 i punti in campionato con il quinto posto momentaneo. Resta solo da capire l'entità degli infortuni di Gudmundsson e Kean con soprattutto l'islandese che preoccupa.