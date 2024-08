GUDMUNDSSON ARRIVA: SIAMO AI DETTAGLI. GONZALEZ PIÚ JUVENTUS CHE ATALANTA. TESSMAN, SI TRATTA AD OLTRANZA. SERVONO INNESTI IN DIFESA E NEL MEZZO. CONTO ALLA ROVESCIA: 12 GIORNI AL DEBUTTO

FirenzeViola.it

L'islandese nelle prossime ore diventerà viola. Troppi indizi portano alla conclusione dell'operazione, lo sa anche Gilardino. Gudmundsson che la Fiorentina bracca da gennaio sarà uno dei due trequartisti che agirà alle spalle di Kean. L'affare si snoda su 25 milioni e bonus, più o meno quanto il club rossoblu chiedeva nello scorso inverno. Vero è che sull'attaccante genoano pesa un giudizio di un tribunale del suo paese, ma evidentemente la Fiorentina nutre ottimismo al riguardo. Speriamo bene. Entro mercoledì Gudmundsson sarà viola e un altro tassello andrà al suo posto. Certo, oggi è il 5 agosto, al debutto di Parma (che ieri in amichevole ha rifilato 4 gol all'Atalanta...) mancano solo 11 giorni, oltre al fatto che sempre in giornata conosceremo la rivale dei viola nel preliminare in Conference del 22 e 29 agosto. Insomma, al calcio vero, non delle amichevoli giocate al Viola Pak, manca pochissimo. Lo riscriviamo: i dirigenti viola preposti al mercato sono in ritardo, per altro con poche giustificazioni. Più si va avanti e meno tempo avrà a disposizione Palladino per assemblare, con i giusti automatismi, la squadra. Il test con il Montpellier di ieri sera è la dimostrazione di quanto ci sia ancora da lavorare nella Fiorentina. I viola hanno creato alcune occasioni, ma le hanno fallite con le stesse modalità di sempre. Ikonè si è inventato un colpo di tacco beffardo per il vantaggio, mentre Kean di piede ha fatto cilecca due volte di fronte al portiere transalpino, ma con una deviazione aerea ha preso un incrocio dei pali. Ormai lo schema è chiaro: palla in aria per Kean che di testa è veramente forte. Quindi serviranno tantissimi cross, fatti bene. Kean dal punto di vista aereo ha qualità fuori dal comune, mentre sul piano tecnico può e deve crescere molto. Il centro per la vittoria è stato realizzato da Bianco (sul suo tiro c'è stata una deviazione di Kean).

Gonzalez sta rientrando a Firenze e presto se ne andrà. La sua sorte è segnata, rimane solo da stabilire se andrà a Bergamo o a Torino. I bianconeri sono in vantaggio perché hanno capito perfettamente che alla Fiorentina interessa McKennie e dunque sul piatto è pronta l'offerta: la Juventus propone circa 20 milioni più il centrocampista americano. L'Atalanta sa che come minimo deve sborsare 30 milioni. Considerando i rapporti straordinari sul mercato tra la società viola e la Juventus non è affatto escluso che Commisso possa festeggiare la sesta manovra in 5 anni con i bianconeri.

Per Tessmann, invece, si tratta ad oltranza. Sarebbe tutto fatto, tranne per le commissioni. Tema scottante e irritante. La sensazione è che alla fine arriverà pure lui a Firenze.

La lista della spesa racconta che in difesa servono uno/due centrali anche perché dell'argentino Valentini non si sa più nulla. Riuscirà a liberarsi dal Boca prima di dicembre?

In mezzo al campo dopo Tessman ne occorrerà un altro, mentre in attacco dovrà essere presa una punta se partirà Nzola. Più un portiere da affiancare a Terracciano.

La Fiorentina ha battuto il Montpellier grazie alle reti di Ikonè e Bianco. Non è stata una gran partita, ma è superfluo soffermarcisi. E' una Fiorentina ancora troppo incompleta. Lasciamo in soffitta i giudizi.