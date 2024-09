FIORENTINA-LAZIO: GUDMUNDSSON LA RIBALTA, AI VIOLA I PRIMI 3 PUNTI DELL'ANNO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Arriva la prima vittoria stagionale della Fiorentina, strappata con i denti dalla Lazio che era passata in vantaggio nel primo tempo con Gila dopo un clamoroso palo di Colpani. Nel secondo tempo la storia cambia con Gudmundsson che 3 minuti dopo il suo esordio prima guadagna e poi realizza il rigore del pari. L'episodio decisivo al 90', quando il VAR richiama Marcenaro per un contatto in area di Tavares con Dodo, poi punito con un altro penalty che ha visto per la seconda volta un glaciale Gudmundsson battere Provedel e garantire i 3 punti.