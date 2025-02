Live Fiorentina-Genoa 2-1: rivivi il live di FirenzeViola.it

90'+5' - Finisce qui al Franchi! La Fiorentina, soffrendo in tutto il secondo tempo, riesce a vincere 2-1. Seconda vittoria consecutiva.

90'+4' - Ultimo giro di lancette.

90' - 4 minuti di recupero.

89' - Crampi per Mandragora.

87'- Fiorentina che prova a resistere, con la difesa sempre sotto pressione.

85' - Cinque minuti al termine del match.

82' - Esce Kean in casa viola, dentro Kouame.

81' - Altro cambio in casa Genoa: fuori Sabelli, dentro Ekhator. Dentro Badelj, fuori Masini.

79' - Giallo per De Winter per fallo su Gudmundsson. Punizione vicina alla bandierina per la Fiorentina.

79' - Crampi per Ranieri, che rimane a terra ma si rialza.

78' - Ekuban! Tiro da fuori area, finisce alto.

77' - Spazza via la difesa viola, non riesce a ripartire in contropiede Kean, fermato da Messias.

76' - Gioco fermo, a terra Mandragora sul calcio d'angolo per il Genoa.

75' - Giallo per Comuzzo.

74' - In questa fase di gioco, tanti errori di passaggio da parte della Fiorentina.

73' - Esce De Gea sulla trequarti per anticipare Ekuban, palla in tribuna.

71' - Cambio in casa Fiorentina: dentro Parisi, fuori Beltran.

70' - Dodo! Ci prova ancora, rientra sul mancino ma il suo tiro è troppo debole.

68' - Miracoloso De Gea! Ancora da calcio d'angolo, rimane sempre solo De Winter che di testa va vicinissimo al raddoppio. Schiaffeggia via il pallone De Gea.

65' - Altri cambi in casa Genoa, dentro Messias ed Ekuban. Fuori Miretti, Thorsby.

64' - Dal corner il colpo di testa di Pongracic non sorprende Leali che para.

63' - Dodo! Occasione per la Fiorentina. Cross di Gosens dalla sinistra che pesca Dodo sul secondo palo. Il colpo di testa del brasiliano respinto in calcio d'angolo.

60' - Aggressivo il Genoa, ci prova Miretti col destro, palla alta.

58' - Conclusione di Frendrup da fuori area respinta dalla difesa.

57' - Si ridisegna la Fiorentina, con Comuzzo che va a fare il terzino destro. Si alza sulla linea dei centrocampisti Dodo.

56' - Primo cambio in casa Fiorentina fuori Richardson, dentro Comuzzo.

54' - GOL DEL GENOA! Accorcia le distanze il Grifone. Da situazione di calcio d'angolo, accorcia le distanze De Winter con un bel colpo di testa.

52' - Punizione da posizione ottima per il Genoa, il fallo di Richardson.

51' - Scoperta la causa del ritardo della ripresa del match: l'assistente Tolfo ha alzato bandiera bianca, sostituito dal quarto uomo Santoro.

48' - Giallo per Folorunsho, intervento forte e pericoloso su Miretti.

47' - Il match è ripreso con un cambio nelle file del Genoa: fuori Cornet, dentro Vitinha.

46' - Con un po' di ritardo si riparte al Franchi, palla al Genoa.

--- INTERVALLO ---

45'+1' - Finisce qui il primo tempo di Fiorentina-Genoa, con i padroni di casa in vantaggio 2-0 grazie alle reti di Kean e Gudmundsson

45' - Un minuto di recupero.

44' - Gudmundsson! Ci prova su una ripartenza, ma il suo tiro è troppo centrale.

41' - Cross insidioso di Sabelli, bravo Pongracic ad anticipare Pinamonti. Intervento decisivo.

37' - Cornet! Si divora un gol già fatto. Sbaglia in fase di impostazione la difesa viola, ma errore da matita rossa per Cornet che, a tu per tu con De Gea, non trova lo specchio da ottima posizione.

35' - Gira palla molto bene la Fiorentina, galvanizzata dal doppio vantaggio.

32' - Mischia in area, il tiro di Cornet è facile preda per De Gea.

31' - Reazione del Genoa, calcio d'angolo per i rossoblù.

29' - GOOOL DELLA FIORENTINA! GOOOL ANCORA DELLA VIOLA! SEGNA GUDMUNDSSON! Sale a sinistra bene Gosens che trova tra le linee Gudmundsson, stop delicato del numero dieci che poi sul tiro trova la deviazione che spiazza Leali. Raddoppio della Fiorentina con il gol dell'ex.

23' - Ci prova il Genoa! Cross pericoloso di Martin, non impatta bene Pinamonti.

18' - Calcio d'angolo per il Genoa: conclusione di testa di Masini, ma palla lontana dallo specchio.

17' - Martin prova il tiro su punizione, palla alta.

16' - Ammonizione per Beltran che perde un pallone che poteva diventare pericoloso. Spende così il fallo su Sabelli.

12' - Altissimi i ritmi dei ragazzi di Palladino in questa frazione. Vedremo se ci sarà la reazione del Genoa.

10 ' - GOOOL DELLA FIORENTINA! GOOOL DELLA FIORENTINA! 13esimo centro in Serie A, 17esimo in stagione, segna sempre Moise Kean. Dalla punizione arriva il gol che sblocca la gara. Mandragora pesca Kean che al volo di esterno, con un movimento di 180 gradi, trova un gol da funambolo. Viola avanti 1-0 dopo appena dieci minuti.

8' - Partita molto maschia, tanti falli. L'ultimo di De Winter su Gudmundsson, quasi da giallo.

5' - Niente rigore per la Fiorentina, il fallo è per il Genoa, di Dodo su Frendrup.

4' - La va a vedere, l'arbitro Collu, adesso al monitor.

3' - Reclama un calcio di rigore Dodo per una trattenuta di Frendrup. Check del Var.

1' - Partiti! Primo pallone toccato dalla Fiorentina.

14:58 - Non c'è Raffaele Palladino in panchina ma il suo secondo Stefano Citterio. Il tecnico viola è infatti squalificato e seguirà la gara dalla tribuna.

14:55 - A breve si comincia con le squadre che stanno scendendo sul terreno di gioco.

Alle 15 la Fiorentina scende in campo contro il Genoa per la 23esima giornata di Serie A. Queste le scelte ufficiali dei due allenatori. Gioca Richardson e Mandragora in mediana, Folorunsho esterno insieme a Gudmundsson e Beltran. Dietro c'è Pongracic e non Comuzzo.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Richardson, Mandragora; Folorunsho, Gudmundsson, Beltran; Kean. All. Citterio.

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Sottil, Valentini, Comuzzo, Moreno, Caprini, Harder, Parisi, Rubino, Kouame.

GENOA (4-3-2-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Masini, Miretti, Frendrup; Thorsby, Cornet; Pinamonti. All. Vieira.

A disposizione: Siegrist, Sommariva, Vitinha, Messias, Norton-Cuffy, Ekuban, Ekhator, Matturro, Badelj, Kassa, Zanoli, Venturino.