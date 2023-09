DIECI DOMANDE A ITALIANO: CHI È IL TITOLARE TRA BELTRAN E NZOLA? ARHTUR E MAXIME LOPEZ POSSONO GIOCARE INSIEME O SONO DUE GIOCATORI FOTOCOPIA? PERCHÉ DOPO LO SPLENDIDO ESORDIO A MARASSI È SPARITO KAYODE?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Mi piace Italiano. Mi piace l’identità che mettono in campo le sue squadre. Mi piace la vocazione offensiva del suo progetto tattico. Mi piace la sua abilità nell’ottenere anno dopo anno risultati sempre più importanti. Mi piace anche quel suo essere permaloso. E’ una caratteristica che accomuna tanti grandi allenatori. Penso a Mourinho, Spalletti, Allegri. Solo per citarne alcuni. Sono anche stupito dal fatto che ci sia un’anima (difficile da quantificare ma sicuramente minoritaria) che proprio fatica ad accettarlo. Italiano merita fiducia. Fatta questa doverosa premessa in questo inizio di stagione ci sono tante questioni in sospeso relative alla Fiorentina. Che ho riassunto in dieci domande per Italiano.

CHI E’ IL TITOLARE TRA BELTRAN E NZOLA? Ormai è chiaro che Italiano non immagina una Fiorentina a due punte. Se non in situazioni di assoluta emergenza. E allora la domanda sorge spontanea: il tecnico viola chi vede titolare tra Beltran e Nzola? Chiaramente con i due attaccanti in condizioni fisiche ottimali. Perché la rotazione delle prime punte è sempre un grande rischio.

ARTHUR E MAXIME LOPEZ POSSONO GIOCARE INSIEME O SONO DUE GIOCATORI FOTOCOPIA? Arthur ha fatto subito innamorare. Maxime Lopez è arrivato a fine mercato. Sono due giocatori che possono giocare insieme o sono uno la fotocopia dell’altro?

E’ CONTENTO DEI QUATTRO CENTRALI DIFENSIVI CHE HA A DISPOSIZIONE? Italiano si è detto contento del mercato condotto dalla società. E’ contento anche dei quattro difensori centrali che si ritrova? Fatti salvi Milenkovic e Ranieri come valuta Quarta che è stato fino all’ultimo minuto nella lista dei partenti e Mina che è ancora un oggetto misterioso?

PERCHE’ KAYODE E’ SCOMPARSO DOPO IL FANTASTICO DEBUTTO A MARASSI? E’ stata una fantastica sorpresa alla prima giornata di campionato. Il giovane e talentuoso Kayode ha conquistato tutti. Poi, dopo la prima in Serie A è scomparso. Molti lo aspettavano titolare a San Siro contro l’Inter invece niente.

PARISI E’ SOLO LA RISERVA DI BIRAGHI OPPURE E’ UN TITOLARE COME IL CAPITANO? E’ stato un grande colpo del mercato. Parisi è uno dei giovani più interessati del nostro calcio. Molti lo immaginavano addirittura titolare al posto di Biraghi. Invece per il momento è solo la riserva del capitano. E’ questa la valutazione di Italiano dell’ex Empoli?

CHI E’ IL TITOLARE TRA TERRACCIANO E CHRISTENSEN? La Fiorentina aveva un problema portiere. La società non ha scelto di non acquistare un big. Ha puntato su Christensen. E ora nasce il dubbio su chi sia il titolare tra Terracciano e l’ex Herta Berlino. Come per il centravanti anche per il portiere il ballottaggio è un rischio

A PARTE GONZALEZ QUALE E’ LA GERARCHIA PER L’ALTRO ESTERNO OFFENSIVO? Nico ovviamente non si discute. Ma chi è il titolare sull’altra corsia esterna. Per i momento Italiano ha provato Brekalo, Sottil e Kuame. E aspetta Ikonè. Esiste una gerarchia?

LA FIORENTINA POTREBBE TORNARE AL 4-3-3? Il 4-2-3-1 è stato scelto da Italiano per valorizzare al meglio le doti tecnico-tattiche di Amrabat. Ora che il marocchino non c’è più e considerate le caratteristiche di Arthur e Lopez è possibile un ritorno stabile al 4-3-3?

IN UN CENTROCAMPO A TRE QUALE PUO’ ESSERE LA FIGURA GIUSTA PER GIOCARE CON ARTHUR E MAXIME LOPEZ? In un eventuale centrocampo a tre quale può essere la figura giusta per completare il reparto con Arthur e Maxime Lopez? Un giocatore muscolare e abile nel recupero come Duncan? Oppure sempre e comunque Bonaventura? O magari adattare Barak?

INFANTINO E’ PIACIUTO A TUTTI: QUALE E’ LA SUA POSIZIONE TATTICA IDEALE? Il giovane argentino Infantino è piaciuto a tutti. Nonostante l’età ha talento e personalità. Quale è per Italiano la posizione ideale di Infantino?

Se volete potremo provare a dare intanto le nostre risposte a queste domande durante la trasmissione “Palla al Centro” su Radio Firenze Viola. Ci troviamo alle ore 14. Scriveteci.