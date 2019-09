IND.FV, Bianchi non farà parte dello staff viola

Giovanni Bianchi non farà parte dello staff della Fiorentina. Sembrava probabile il suo approdo alla Fiorentina ma, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, dopo una serie di confronti per trovare un accordo lo storico fisioterapista di Franck Ribery, portato al Bayern da Toni e diventato collaboratore stretto del campione francese, ha scelto di restare in Germania per motivi professionali e familiari. Non è comunque da escludere che in futuro il rapporto tra Bianchi e Ribery possa proseguire, ma per questa stagione il fisioterapista non farà parte dello staff della Fiorentina.