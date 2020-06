HANCKO, Cercato da AEK e Vitoria ma solo prestito

Mai riuscito realmente ad imporsi in prima squadra, il terzino slovacco David Hancko ha ancora un contratto fino al 2023 con la Fiorentina, anche se il suo futuro sembra sempre attualmente più lontano dal capoluogo toscano. Attualmente in prestito allo Sparta Praga, la società ceca non sembrerebbe intenzionata ad esercitare il riscatto a proprio favore, e per il laterale classe '97 mancino si aprirebbero così nuovi scenari. Che attualmente lo vedrebbero diviso tra Grecia, dove l'AEK di Carrera lo monitora con attenzione, e Portogallo, con il Vitoria (squadra in cui milita anche Montiel) che lo prenderebbe volentieri. Il punto in cui però le volontà delle parti non convergono è la formula: i viola vorrebbero riuscire a cederlo a titolo definitivo, incassando una somma di almeno 3 milioni, ma fino a qui, secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, le discussioni sembrano incentrate solamente su trasferimenti a titolo temporaneo, nuovamente in prestito.