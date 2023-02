PRIMAVERA, La Viola vince ancora: 2-1 all'Udinese

Dopo aver concluso la prima frazione di gioco in vantaggio per 2-1 grazie ai gol di Lucchesi e Toci, la squadra di Alberto Aquilani ha consolidato il possesso palla e il risultato, creando anche numerose occasioni da gol che potevano aumentare il margine sull'Udinese. Nel finale l'autore del gol Lucchesi salva il risultato respingendo di testa un pallone destinato a finire in porta. Grazie a questo successo la Fiorentina sale a quota 32 punti, al quarto posto in classifica (-3 dalla Roma capolista).