LUCCHESI, Mi ispiro a Sergio Ramos. Viola un orgoglio

Il difensore della Fiorentina Primavera Lorenzo Lucchesi è protagonista di un'intervista con i canali ufficiali del club: "Il gruppo è felice della vittoria della Supercoppa, è la seconda di fila che vinciamo. Sono partite molto belle quelle come quella contro l'Inter, un'emozione bella. Speriamo di vincere altro quest'anno, manca ancora Coppa Italia e campionato. Siamo un gruppo molto compatto, ci vogliamo bene e anche lo staff ci sta molto dietro".

A chi si ispira?

"A Sergio Ramos, mi sono innamorato di lui per il modo che ha di fare il leader. Io essendo tra i più grandi della Primavera cerco di fare come lui".

Obiettivi per il futuro?

"L'obiettivo è sempre crescere. Sarà il primo tra i grandi, sinceramente non so come sarà ma giocare con la prima squadra sarà sicuramente più difficile".

Che musica ascolta prima della partita?

"Capo Plaza soprattutto".

Cosa vuol dire indossare i colori viola?

"È la città in cui sono nato quindi è un orgoglio. In tanti vorrebbero essere al mio posto ed è una motivazione per dare sempre tutto. Devo tanto ai miei fratelli".

Che partita si porta nel cuore?

"Il derby con l'Empoli vinto con un mio gol di testa".