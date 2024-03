GIOVANILI, Vittorie per Under-17 e Under-15. Ko la 16

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Attraverso il suo sito ufficiale, la Fiorentina ha fatto il punto della situazione sui risultati ottenuti dal settore giovanile in questo weekend. In attesa che giochino la Primavera e l'Under-18 (impegnate entrambe contro il Milan), da segnalare le vittorie di Under-17 e Under-15: la squadra di Capparella, sempre più prima nel suo girone, ha battuto per 1-0 il Frosinone al Viola Park mentre la formazione di Pettinari ha battuto per 2-1 l'Empoli nel derby. Ko con gli azzurri invece (0-1) per l'Under-16 di Guberti.

• Campionato Primavera:

Milan-Fiorentina si gioca oggi pomeriggio alle 16

• Campionato Nazionale U18:

Fiorentina-Milan si gioca martedì 5 marzo

• Campionato Nazionale U17:

Fiorentina-Frosinone 1-0

Marcatori: Sanogo.

• Campionato Nazionale U16:

Fiorentina-Empoli 0-1

• Campionato Nazionale U15:

Fiorentina-Empoli 2-1

Marcatori: Marrone, Chiarelli.