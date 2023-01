CAPASSO, Non mi aspettavo una prova del genere

La Fiorentina Primavera strappa tre punti preziosissimi alla Roma nello scontro diretto della 13esima giornata: a decidere il match contro la capolista è una doppietta di Ciro Capasso, attaccante classe 2003 che ha segnato all'inizio ed in coda al match, aprendo al 3' e ripetendosi a tempo scaduto in una gara finita 2-1 per i viola. Al termine del match, lo stesso Capasso ha commentato così ai canali ufficiali del club la sua prova: "Sono molto felice, non mi aspettavo una performance di questo genere. Sapevamo quanto fosse difficile giocare contro la Roma e siamo contenti per i tre punti. Davanti a noi la strada è però ancora lunga. Il pareggio della Roma all'89' era una beffa per noi, siamo stati bravi a crederci fino al termine della gara ed a portare a casa un successo fondamentale".